Дуэт Надежды Киченок и Макото Ниномия победили в матче 1/8 финала турнира WTA 250 в парном разряде. Результат и отчет об игре – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 250, Гамбург (Германия), женщины, грунт, 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Настасья Шунк / Нома Ноха Акуге (Германия) – 2:0 (6:3, 6:2)

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Надежда Киченок в тадеми с Макото Ниномией одолели немецкий дуэт Настасьи Шунк и Номы Ноза Акуге в 1/8 финала турнира в Гамбурге. Украинка и японка справились с оппонентками в двух сетах. Матч длился 1 час 3 минуты.

Победу в первой партии Киченок с партнершей вырвали в напряженной борьбе 6:3. В следующем сете немки серьезно сдали, благодаря чему Надежда и Макото оформили выход в четвертьфинал турнира.

Соперницами Киченок и Ниномии станут победительницы матча Бара (Румыния) / Сербан (Кипр) – Дженгиз (Турция) / Яшина (нейтральная).

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