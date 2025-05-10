WTA1000, Рим, грунт, первый круг парного разряда

Дарья Касаткина (Австралия)/Пейтон Стернс (США) – Надежда Киченок (Украина)/Сюко Аояма (Япония) – 6:3, 6:4

Костюк в паре с румынкой победила в стартовом раунде турнира в Риме – украинка продолжает борьбу на двух разрядах

Надежда Киченок вместе с Сюко Аояма уступили бывшей гражданке РФ Дарье Касаткиной, которая сейчас выступает за Австралию и американке Пейтон Стернс. Игра длилась 1 час 16 минут. Киченок и Аояма 1 раз подали навылет, сделали 6 двойных ошибок и реализовали два из шести брейк-пойнтов. Стоит отметить, что украинка и японка сыграли свой второй матч в паре в карьере.

Напомним, недавно Дарья Касаткина уступила украинке Марте Костюк во втором круге одиночного разряда в Риме. Сестра Надежды Киченок, Людмила в паре с американкой Софией Кенин прошла во второй круг турнира, одолев итальянский дуэт Лучия Бронцетти/Элизабетта Коччаретто.

Свитолина в непростом поединке победила американку и вышла в 1/8 финала турнира в Риме