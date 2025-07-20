Украинка Надежда Киченок в финале турнира в Гамбурге вместе с японкой Макото Ниномией одолели дуэт Анны Бондарь и Аранчи Рус.

WTA 250 Гамбург, грунт, пары, финал

Надежда Киченок (Украина)/Макото Ниномия (Япония) – Анна Бондар (Венгрия)/Аранча Рус (Нидерланды) – 2:1 (6:4, 3:6, 11:9)

Киченок и Ниномия в трех сетах одолели дуэт венгерки Анны Бондарь и нидерландки Аранчи Рус – игра длилась 1 час 37 минут. Стоит добавить, что Бондарь хорошо известна украинским теннисисткам – именно ее победила Элина Свитолина в первом раунде на Уимблдоне-2025.

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Первый сет в конкурентной борьбе завершился в пользу Киченок и Ниномии – 6:4. Во втором сильнее оказались Бондарь и Рус – 3:6. Все решалось в третьем сете, где преобладали венгерка и нидерландка. Однако, украинка и японка переломили ход игры, выиграв 3 гейма подряд, после чего сумели довершить камбэк и вырвать победу – 11:9 на тай-брейке!

Таким образом, Киченок и Ниномия победили на турнире WTA 250 в Гамбурге в парном разряде.