WTA 250 Прага, хард, пары, 1/2 финала

Эмили Эпплтон (Великобритания) / Изабель Хаверлаг (Нидерланды) – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – 4:6, 4:6

Надежда Киченок ворвалась в полуфинал в паре на турнире в Чехии – пострадала россиянка и ее партнерша из Испании

Надежда Киченок и японка Макото Ниномия вышли в финал парного разряда на турнире в Праге, который проходит на харде. Они в полуфинале переиграли британско-нидерландский дуэт Эмили Эпплтон / Изабель Хаверлаг.

Представительницы Украины и Японии выиграли первый сет с тремя брейками, но сами дважды не удержали подачу. Во второй партии Киченок и Ниномия повели в счете 3:0, но отдали соперницам одно очко на своей подаче. Хорошо, что после этого Надежда и Макото собрались и вернули себе преимущество.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

Киченок и Ниномия выиграли седьмую встречу подряд. До начала соревнований в Праге они стали чемпионками грунтового турнира в Гамбурге (Германия).

Надежда Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA 250 в Праге