Надежда Киченок может выиграть второй трофей за последнюю неделю – она вышла в финал турнира в Праге
Украинская теннисистка Надежда Киченок продолжает успешно выступать на турнире в Чехии.
WTA 250 Прага, хард, пары, 1/2 финала
Эмили Эпплтон (Великобритания) / Изабель Хаверлаг (Нидерланды) – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – 4:6, 4:6
Надежда Киченок ворвалась в полуфинал в паре на турнире в Чехии – пострадала россиянка и ее партнерша из Испании
Надежда Киченок и японка Макото Ниномия вышли в финал парного разряда на турнире в Праге, который проходит на харде. Они в полуфинале переиграли британско-нидерландский дуэт Эмили Эпплтон / Изабель Хаверлаг.
Представительницы Украины и Японии выиграли первый сет с тремя брейками, но сами дважды не удержали подачу. Во второй партии Киченок и Ниномия повели в счете 3:0, но отдали соперницам одно очко на своей подаче. Хорошо, что после этого Надежда и Макото собрались и вернули себе преимущество.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
Киченок и Ниномия выиграли седьмую встречу подряд. До начала соревнований в Праге они стали чемпионками грунтового турнира в Гамбурге (Германия).
Надежда Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA 250 в Праге