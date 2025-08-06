Элина Свитолина стала жертвой хейтерской атаки в интернете после того, как вылетела с тысячника в Монреале.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась в Instagram безумными сообщениями от горе-букмекеров после ее вылета с турнира WTA-1000 в Канаде.

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Хейтеры и просто больные люди массово оставили на странице украинки разнообразные оскорбления, проклятия и даже угрозы. Так мужа Элины, Гаэля Монфиса, они назвали "обезьяной", а отдельные извращенцы дошли до того, что начали вспоминать зверства россиян против мирного населения Украины, в частности детей.

"Надеюсь, россияне убьют всех украинцев", – написал один из хейтеров.

"Россияне насилуют украинских детей, ха-ха", – оставил сообщение еще один анонимный подонок.

Элина не стала молчать и эмоционально ответила в сторис:

"Всем букмекерам, которые разозлились из-за моего поражения: я в первую очередь мама, а уже потом спортсменка. То, как вы разговариваете с женщинами, а тем более с матерями – это позорно. Вашим мамам было бы отвратительно, если бы они увидели то, что вы пишете".

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