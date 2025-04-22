"Джарелл Миллер много говорит обо мне, но, надеюсь, он уже оплатил свои похороны. Я не играю с ним. Если бы я увидел его сегодня, то сразу бы отлупил его. Я ни с кем не играю. Деонтей Уайлдер вернулся полностью, и все будут уважать его имя.

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Сначала мне нужно разобраться с Тайреллом Херндоном. Это просто мое возвращение. Я снова иду за всеми поясами в хэвивейте", – цитирует Уайлдера TMZ.

Добавим, что карьера 39-летнего американца явно идет на спад. Уайлдер проиграл два подряд поединка и 4 из 5 последних. Пик "Бронзового бомбардировщика" пришелся на 2015 – 2020 годы, когда он удерживал пояс чемпиона WBC.