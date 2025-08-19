Государственный тренер по легкой атлетике Алексей Сердюченко рассказал о том, что к Марине Бех-Романчук не было никаких претензий относительно вероятных нарушений допинговых правил. Исходя из этого, вся ситуация с допингом стала настоящим шоком.

Бех-Романчук получила официальную дисквалификацию за допинг – украинку признана виновной

"Марина Бех-Романчук – одна из самых титулованных и сильнейших атлеток мира. Все мы знаем, сколько трудностей – как физических, так и психологических – ей приходилось преодолевать, чтобы достигать цели. Мы также знаем Марину как очень ответственную спортсменку, и тем сложнее поверить в то, что она сознательно могла нарушить правила.

Ни одна из допинг-проб, взятых во время соревнований, и ни одна из многочисленных внесоревновательных проб, в частности в период с сентября по ноябрь 2024 года, не давала положительного результата.

Однако решение принято и это больно бьет по имиджу не только спортсменки, а и всей легкой атлетики Украины. При этом в своей деятельности ФЛАУ придерживается принципа честной игры и выступает за чистый спорт. Мы и в дальнейшем будем прилагать максимум усилий для борьбы с применением запрещенных методов и препаратов и для повышения уровня образованности наших спортсменов, тренеров и специалистов по вопросу о порядке соблюдения всех антидопинговых правил и процедур, которые ими предусмотрены, а также полного понимания их прав и обязанностей", – цитирует Сердюченко сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Марина Бех-Романчук, как известно, за положительный допинг-тест на тестостерон получила дисквалификацию сроком на 4 года.

Бех-Романчук отреагировала на свою дисквалификацию за допинг: "Мне приходится делать тяжелый выбор"