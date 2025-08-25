На Вуэльте произошло грандиозное ограбление – такие случаи уже являются нормой на велогонках
Команда Team Visma | Lease a Bike лишилась большинства своих велосипедов.
Нидерландскую команду Team Visma | Lease a Bike ограбили перед третьим этапом испанской веломногодневки Вуэльта.

Минувшей ночью на 25 августа, как сообщила Team Visma | Lease a Bike, грабители с помощью кирки вскрыли грузовик техников команды и украли большую часть дорогих велосипедов. Полиция начала расследование инцидента.
В Team Visma | Lease a Bike, впрочем, сообщили о том, что ее представители смогут выйти на старт очередного этапа – у команды есть достаточное количество запасных велосипедов.
Напомним, что в начале июля на Тур де Франс подобным образом была ограблена команда Team Cofidis. Полиция смогла раскрыть преступление за считанные часы.
Третий этап Вуэльты-2025 пройдет 25 августа по маршруту Сан-Маурицио-Канавезе – Черес. Его длина – 134,6 км с набором высоты 1948 метров.
