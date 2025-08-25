Нидерландскую команду Team Visma | Lease a Bike ограбили перед третьим этапом испанской веломногодневки Вуэльта.

Юный велогонщик погиб после падения на юниорской Вуэльте – из-за инцидента гонку отменили

Минувшей ночью на 25 августа, как сообщила Team Visma | Lease a Bike, грабители с помощью кирки вскрыли грузовик техников команды и украли большую часть дорогих велосипедов. Полиция начала расследование инцидента.

В Team Visma | Lease a Bike, впрочем, сообщили о том, что ее представители смогут выйти на старт очередного этапа – у команды есть достаточное количество запасных велосипедов.

Напомним, что в начале июля на Тур де Франс подобным образом была ограблена команда Team Cofidis. Полиция смогла раскрыть преступление за считанные часы.

Третий этап Вуэльты-2025 пройдет 25 августа по маршруту Сан-Маурицио-Канавезе – Черес. Его длина – 134,6 км с набором высоты 1948 метров.

Last night, our mechanics’ truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

