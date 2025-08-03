На фронте погиб украинский гребец Юрий Бредак под позывным "Клевер", сообщает Спортивный комитет Украины.

Умер бывший тренер сборных Украины по шахматам

Осенью 2021 года, еще до полномасштабного вторжения, Юрий добровольно подписал контракт со 130 батальоном теробороны. В феврале 2022-го стал на защиту Киевщины, а впоследствии воевал в горячих точках – в Донецкой области, Херсонской, Харьковской, Запорожском направлении. Получил ранения, но после лечения снова вернулся к собратьям. К сожалению, до победы Герою дожить не суждено было – он погиб 23 июня 2025 года.

Юрий был известным спортсменом – мастером спорта по академической гребле, многократным призером чемпионатов Украины, представлял столицу на всеукраинском и мировом уровнях.

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