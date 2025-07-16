На войне с Россией погиб молодой украинский боксер – ему навеки остался 21 год
16 июля 17:16 - Читати українською
Юрий Егоров отдал свою жизнь на свободу и независимость Украины.
Егоров погиб 11 июля этого года во время выполнения боевого задания, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.
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Юрий Егоров, который родился в 2004 году в Житомирской области, служил в разведке бригады Азов Национальной гвардии Украины. На защиту родины он стал добровольно в феврале 2022 года.
Егоров был членом сборной Житомирской области по боксу, а также выступал за боксерский клуб Стелс. Юрий отличался характером, спортивным достоинством и настойчивостью.
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