Юрий Егоров отдал свою жизнь на свободу и независимость Украины.

Егоров погиб 11 июля этого года во время выполнения боевого задания, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

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Юрий Егоров, который родился в 2004 году в Житомирской области, служил в разведке бригады Азов Национальной гвардии Украины. На защиту родины он стал добровольно в феврале 2022 года.

Егоров был членом сборной Житомирской области по боксу, а также выступал за боксерский клуб Стелс. Юрий отличался характером, спортивным достоинством и настойчивостью.

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