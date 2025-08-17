На войне с Россией погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе
Очередная печальная весть поступила с фронта – перестало биться сердце Романа Стащенко.
13 августа погиб мастер спорта по греко-римской борьбе Роман Стащенко, сообщает Федерация греко-римской борьбы Украины.
"Печальная весть... В войне с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе Роман Стащенко, который мужественно защищал нашу Родину. Его талант, трудолюбие и любовь к спорту навсегда останутся в наших сердцах", – говорится в сообщении.
Детали гибели украинского воина не разглашаются. Все желающие могут помочь семье павшего бойца финансово: в посте предоставили карточку сестры Романа (4441 1111 2754 5147), а также ссылка на монобанку.