13 августа погиб мастер спорта по греко-римской борьбе Роман Стащенко, сообщает Федерация греко-римской борьбы Украины.

В Ирпене открыли мемориальную доску в честь боксера и тренера, которого убили россияне

"Печальная весть... В войне с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе Роман Стащенко, который мужественно защищал нашу Родину. Его талант, трудолюбие и любовь к спорту навсегда останутся в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Детали гибели украинского воина не разглашаются. Все желающие могут помочь семье павшего бойца финансово: в посте предоставили карточку сестры Романа (4441 1111 2754 5147), а также ссылка на монобанку.