Украинский ватерполист Родион Пустовой отдал свою жизнь, защищая Украину от российского вторжения.

Болотная страна-террорист забрала жизнь у еще одного украинского спортсмена: на фронте погиб ватерполист Родион Пустовой, сообщает Федерация водного поло Украины.

Россия убила 16-летнего украинского спортсмена из Житомирщины

Герой выступал на позиции вратаря в команде ЛУФК и становился многократным чемпионом Украины до добровольной мобилизации в 2024 году. С тех пор Пустовой служил в составе добровольческого батальона "Реванш" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Родион отдал свою жизнь 12 июня, но родным удалось с ним попрощаться только в июле. Похоронили Пустового во Львове.

Вечная память Герою!

Россия разрушила офис Федерации футзала Киева