На войне против РФ погиб чемпион Украины по водному поло – он мобилизовался в ГУР добровольцем
6 июля 23:21 - Читати українською
Украинский ватерполист Родион Пустовой отдал свою жизнь, защищая Украину от российского вторжения.
Болотная страна-террорист забрала жизнь у еще одного украинского спортсмена: на фронте погиб ватерполист Родион Пустовой, сообщает Федерация водного поло Украины.
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Герой выступал на позиции вратаря в команде ЛУФК и становился многократным чемпионом Украины до добровольной мобилизации в 2024 году. С тех пор Пустовой служил в составе добровольческого батальона "Реванш" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Родион отдал свою жизнь 12 июня, но родным удалось с ним попрощаться только в июле. Похоронили Пустового во Львове.
Вечная память Герою!
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