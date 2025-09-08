На фронте погиб Алексей "Внук" Розенталь – один из основателей и первых игроков регбийного клуба Днепр. О печальной вести сообщает Наш город. Днепр.

Война с Россией унесла жизнь известного болельщика Днепра

В прошлом Алексей играл в регби за Днепр и Авангард. Из-за тяжелой травмы спортсмен был вынужден завершить карьеру. С первых дней полномасштабного вторжения Алексей Розенталь встал на защиту Украины. Он служил в 98-м батальона ТрО, который позже стал 1-м механизированным батальоном 3-й ОШБр.

Погибший воин был пехотинцем, гранатометчиком, а позже овладел БпЛА. Участвовал в боях на запорожском, харьковском направлениях, в Бахмуте и Авдеевке. Алексей был награжден рядом наград за военную службу.

