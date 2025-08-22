С фронта не вернулся мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе Алексей Хабаров.

Российско-украинская война унесла жизнь многократного рекордсмена Украины по пулевой стрельбе Алексей Хабаров. О трагедии сообщило отделение НОК Украины в Горишних Плавнях.

Хабаров был мастером спорта Украины международного класса, неоднократно устанавливал национальные рекорды и одерживал победы на всеукраинских и международных соревнованиях.

Кроме личных достижений, он известен и как наставник для молодого поколения спортсменов. Алексей работал со стипендиатами НОК, организовывал спортивные мероприятия, привлекал детей к занятиям стрельбой и собственным примером вдохновлял их к победам.

Важным проектом спортсмена стал стрелковый клуб Феникс, который он основал на базе высшего профессионального лицея в Горишних Плавнях. Именно там под его руководством выросло новое поколение украинских стрелков.

