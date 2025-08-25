Фотокорреспондент неожиданно появился на корте в ключевой момент, что привело к остановке игры на несколько минут.

Фотограф, который аккредитован на Открытый чемпионат США по теннису, вне правил вышел на корт во время третьего сета встречи первого раунда между россиянином Даниилом Медведевым и французом Бенжаменом Бонзи.

Бонзи имел матчбол при счете 5:4 (А:40) и выполнил первую подачу. Судья из-за появления фотографа назначил Бенжамену еще одну подачу – это решение вызвало протесты со стороны Медведева. Возникла пауза, которая продолжалась несколько минут – зрители никак не могли успокоиться. Бонзи матчбол не реализовал, проиграл третий сет, а затем и четвертый. Впрочем, пятую партию он выиграл и победил в матче (6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4). Это, напомним, вызвало вспышку психоза со стороны Медведева.

Организаторы US Open лишили аккредитации фотографа, который появлялся на корте.

