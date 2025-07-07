Система автоматического определения аутов на Уимблдоне-2025 дала сбой во время встречи между британкой Сонай Картал (WTA № 51) и "нейтралкой" из России Анастасией Павлюченковой (WTA № 50) в 1/8 финала. Это заставило оргкомитет турнира принести публичные извинения.

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В какой-то момент игры мяч явно ушел в аут, а инновационная система никак не отреагировала. Как известно, это ноу-хау на линиях под названием Hawk-Eye составляют до 18 камер, которые в режиме реального времени проецируют место приземления мяча, а автоматический голос озвучивает ситуацию. Судья на вышке немедленно остановил игру и проверил, ли действует система. Через несколько минут он объявил, что очко будет переиграно. Такое решение не позволило Павлюченковой повести в счете 5:4 во время первой партии, а затем она гейм на своей подаче и вовсе проиграла. Впрочем, россиянка быстро сделала брейк и в итоге забрала сет себе. Победила она и во второй партии, а также в матче и вышла в четвертьфинал.

Оргкомитет Уимблдона объяснил, что сбой в работе системы произошел на стороне сервера, и был он вызван теми, кто управляет всей системой.

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