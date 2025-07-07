На Тур де Франс-2025 произошло грандиозное ограбление – меры безопасности не помогли
У Team Cofidis украли 11 велосипедов.
Неустановленные лица взломали двери командного грузовика-мастерской и похитили 11 велосипедов LOOK Cycle (стоимость каждого велосипеда составляет примерно 13 тысяч евро).
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Несмотря на имеющиеся меры безопасности, инцидент случился вечером в субботу, 5 июля, после первого этапа Тур де Франс-2025. Полиция начала расследование.
Team Cofidis выступает в профессиональном велотуре с 1997 года.
К слову, победителями первых двух этапов Большой петли стали велогонщики команды Alpecin – Deceuninck – Яспер Филипсен и Матье ван дер Пул. Матье сейчас является лидером общего зачета гонки. Победители пяти предыдущих гонок Тур де Франс – словенец Тадей Погачар и датчанин Йонас Вингегор, располагаются вслед за лидером, имея отставание в четыре и шесть секунд соответственно.
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