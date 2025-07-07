Неустановленные лица взломали двери командного грузовика-мастерской и похитили 11 велосипедов LOOK Cycle (стоимость каждого велосипеда составляет примерно 13 тысяч евро).

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Несмотря на имеющиеся меры безопасности, инцидент случился вечером в субботу, 5 июля, после первого этапа Тур де Франс-2025. Полиция начала расследование.

Team Cofidis выступает в профессиональном велотуре с 1997 года.

К слову, победителями первых двух этапов Большой петли стали велогонщики команды Alpecin – Deceuninck – Яспер Филипсен и Матье ван дер Пул. Матье сейчас является лидером общего зачета гонки. Победители пяти предыдущих гонок Тур де Франс – словенец Тадей Погачар и датчанин Йонас Вингегор, располагаются вслед за лидером, имея отставание в четыре и шесть секунд соответственно.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’équipe Cofidis a été victime d’un cambriolage. La porte du camion-atelier a été forcée et onze de nos vélos LOOK Cycle ont été dérobés malgré les dispositifs de sécurité qui avaient été mis en place. Des membres de la police se sont rendus à… pic.twitter.com/oI6EerUb5c — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) July 6, 2025

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