Team Cofidis вернули 11 велосипедов, которые были у команды похищены, несмотря на меры безопасности.

Команда Team Cofidis сообщила о раскрытии полицией ограбления, жертвой которого она стала, когда в ночь с 5-го на 6-е июля после взлома дверей командного грузовика-мастерской было похищено 11 велосипедов LOOK Cycle (стоимость каждого велосипеда составляет примерно 13 тысяч евро).

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Согласно информации издания Le Parisien, в поиске велосипедов полиции помог GPS-трекер, который был установлен на одном из велосипедов.

Как известно, веломногодневка Тур де Франс-2025 стартовала 5 июля, а финиширует 27-го числа. За 21 этап велосипедисты проедут 3338,8 километра с набором высоты 51 550 метров. Финишируют гонки в Париже возле Эйфелевой башни.

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