"У Усика на самом деле случилась большая трагедия. Провести 13 защит титула и ни разу не подраться за пояс в Украине – это просто ужас.

Усик узнал место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира – есть изменения

Я знаю, что там сейчас происходит. Но было бы невероятно, если бы Александр провел свой последний бой там", – сказал Вудхолл в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, 19 июля Александр Усик во второй раз нокаутировал Даниэля Дюбуа в матче-реванше, в очередной раз став абсолютным чемпионом мира.

На очереди – бой с Джозефом Паркером. По крайней мере Всемирная боксерская организация требует от украинца защиты титула с новозеландцем, иначе угрожает отобрать пояс WBO.

Усик получил предупреждение от босса WBO относительно следующего соперника: "Я должен играть по правилам"