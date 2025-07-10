Журова, которая сейчас является депутатом российской Госдумы, заявила, что "дело Касаткина" якобы выгодно Украине.

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"Украина не дремлет, для них это тоже наверняка выгодно. Может ли там быть украинский след? Конечно, и нам тоже надо расследование проводить. Любой след может быть. В Советском Союзе нам проводили инструктаж, чтобы мы могли выехать за границу: ничего не брать, ни к кому не подходить. Инструктировали жестко, вплоть до еды. Мы сейчас в состоянии холодной войны, по большому счету", – цитируют слова Журовой российские СМИ.

Касаткин, имея гражданство России, напомним, оказался участником хакерской сети, которая с 2020 по 2022 год осуществила разнообразные атаки примерно на 900 организаций по всему миру. Среди пострадавших были два федеральных учреждения США.

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