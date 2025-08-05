Жизнь Гришина якобы оборвалась на железнодорожной платформе – он попал под электричку. Смертельный инцидент случился во время сильного дождя, сообщили росСМИ.

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Позже стало известно, что Гришин в момент смерти был в нетрезвом состоянии, которое можно считать нормальным для страны-оккупанта и страны-террориста.

47-летний Гришин комментировал на телевидении соревнования по различным видам спорта на пяти Олимпиадах, а также матчи футбольных чемпионатов мира и Европы. Начиная с 2002 года, он работал на многих государственных телеканалах, которые в России априори являются пропагандистскими.

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