Синепупов, который в свое время был Интерконтинентальным чемпионом мира по версии WBO в легком весе, уверен, что Усик в реванше сможет в очередной раз считать Дюбуа и воспользуется этим для своей победы.

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– Усик во второй раз встретится с Дюбуа. Сопернику – 27, он на два года повзрослел. Наверняка, добавил, развил свои сильные качества. Поединок на Уэмбли может быть непохожим на тот, что в 2023-м провели во Вроцлаве.

– Первый бой также был очень интересен, Александр защищал пояса, отобранные у Энтони Джошуа. Дюбуа начал очень хорошо, сумел навязать Усику свою тактику. Александр ее, впрочем, быстро раскусил. Начал раскладывать соперника по этажам и победил досрочно. В этой борьбе тактик наша взяла верх.

После того поединка Дюбуа провел три боя с очень хорошими боксерами, и в последнем убедительно одолел Джошуа, отправив земляка на канвас в пятом раунде. Александр за это время дважды победил Тайсона Фьюри.

Как видим, оба соперника субботнего боя встречались с лучшими. Поэтому противостояние будет серьезное. Могу сказать наверняка, что Усик и Дюбуа готовят друг другу сюрпризы. Вопрос в том, что британец может противопоставить скорости, бешеному темпу, разнообразию атак, защитных действий, комбинаций, работе по этажам, которые навязывает Александр? Не исключено, что в начальных раундах ему удастся навязать свой стиль и тактику. Но Усик, это его отличительная черта, умеет считывать соперника. Думаю, этот раз не будет исключения из правила.

– Сколько, по вашим наблюдениям, Усику надо времени, чтобы раскусить соперника?

– Это зависит от уровня того, с кем он боксирует. Возьмем поединки с "Цыганским бароном". Перед первым я вам сказал, что это будет один из самых сложных поединков для Александра. Потому что с такими нестандартными боксерами раньше он не встречался. Фьюри гораздо интереснее и более разнообразен, чем Дюбуа. Но Усик подобрал к нему ключи, хотя по времени это было несколько дольше, чем обычно. Перед вторым боем я предполагал, что бой будет еще тяжелее. А получилось наоборот. Тайсон оказался уже прочитанной книжкой. Он быстрее приспособился к Фьюри и провел бой намного легче.

– Ваш прогноз: соперники проведут все 12 раундов, или будет досрочная победа кого-то из них?

– Думаю, Александр победит ближе к последним раундам, – рассказал Синепупов Sport24.

Реванш Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, в Лондоне.

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