Нападающий национальной сборной Украины Алексей Ворона, который является двукратным чемпионом страны в составе Донбасса и Кременчуга, сообщил о том, что на фронте с Россией пропал его старший брат – Андрей Ворона.

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Алексей сообщил, что Андрей считается пропавшим без вести с 10 июня.

"Брат пропал в районе села Яблунивка, Донецкая область. Андрей давно служит в ВСУ, но на передке пробыл недолго. Последний раз выходил на связь в конце мая", – написал среди прочего Алексей Ворона.

Андрей Ворона был хоккеистом, как и его брат Алексей. Он выступал за юношеские коллективы Сокола в одной команде с Всеволодом Толстушко, Севастьяном Карпенко, Виктором Захаровым и Алексеем Янишевским, информирует Sport.ua.

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