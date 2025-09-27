Андрей Бобровник отдал свою жизнь в борьбе с российскими захватчиками.

Жизнь Андрея Бобровника оборвалась во время боевых действий под Покровском Донецкой области еще в ноябре 2024 года. Факт его гибели подтвержден только сейчас, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Погиб на фронте экс-регбист и соучредитель клуба Днепр

Бобровников является выпускником Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Он – сын заведующего кафедрой легкой атлетики, зимних видов и велосипедного спорта НУФВСУ Владимира Бобровника.

Андрей пошел защищать Украину в марте 2022 года – почти сразу после начала полномасштабного вторжения армии России в Украину.

Андрей Бобровник похоронен 27 сентября на Аллее Славы Лесного кладбища в Киеве.

