Спортивный комитет Украины сообщил, что альпинист Александр Полищук отдал свою жизнь, защищая Родину.

Сегодня стало известно о смерти на войне против РФ Александра Полищука.

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"Навеки 45... Александр Полищук – уроженец и житель Белой Церкви Киевской области. В 2015 году он покорил одну из самых опасных вершин мира – Хан-Тенгри в Тянь-Шане.

Когда пришла война, Александр мобилизовался в батальон "Свобода" Национальной гвардии Украины, где служил заместителем командира роты.

Последний бой Александра состоялся 23 декабря 2022 года неподалеку Бахмута, в посадке между селами Курдюмовка и Озаряновка. Подразделение украинских защитников попало в засаду. Десять воинов, в том числе и Александр, так и не вернулись. Светлая память", – сообщили в Спортивном комитете Украины.

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