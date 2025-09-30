20 сентября 2025 года в поселке Заречное Краматорского района Донецкой области оборвалась жизнь старшего лейтенанта, командира минометного взвода Антона Болдырева, сообщает Спортивный комитет Украины.

Украинский шахматист погиб, защищая родную землю от российских террористов. Ему было 50 лет.

Он начал играть в шахматы еще с детства и всю жизнь оставался верным этой игре. Болдырев был неоднократным победителем всеукраинских любительских турниров, доходил до финалов чемпионата Украины среди юношей, а также получил звание кандидата в мастера спорта.

Похоронили героя в его родной Шостке 26 сентября.

