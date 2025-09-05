Новый руководящий орган любительского бокса World Boxing еще 21 июля уведомил все команды, которые готовились к чемпионату мира 2025 года в Ливерпуле, об обязательных тестах по определению пола для всех женщин-боксеров.

Как оказалось, французское законодательство разрешает проведение таких тестов только в определенных случаях. Эта ситуация заставила Французскую федерацию бокса обратиться в лабораторию в Лидсе (Великобритания), которая рекомендована World Boxing. Но, к сожалению, в сроки подачи тестов и получения результатов французы не уложились.

Как следствие, вся женская команда сборной Франции не получила допуск к чемпионату мира, который уже стартовал. Без допуска остались и отдельные представительницы некоторых других сборных.

"Организация ясно дала понять, что тестирование является обязанностью национальных федераций, поскольку они имеют тесные связи и наибольший доступ к своим спортсменам, а также находятся в лучшем положении для управления процессом тестирования. Они также контролируют процесс регистрации боксеров, поэтому знают, кто и когда должен пройти тестирование", – сообщили в World Boxing.

Министр спорта Франции Мари Барсак назвала ситуацию "неприемлемой" и потребовала от World Boxing объяснений.

"Гнев наших женщин-боксеров обоснован, и я его разделяю", – цитирует Барсак Marca.

