"Ребята, это не про провал. Это о начале вашего пути. Дорогие любители украинского баскетбола, мы стартуем на чемпионате Европы U18. И да, старт – тяжелый. Проиграли Дании – 92:53. И первую четверть – 30:8. Это больно. Это как получить в нос, а потом сразу двойку в корпус – бывает. Особенно когда вспоминаешь, как точно так же начинались матчи в U20.

Сборная Украины стартовала на Евробаскете U-18 с разгромного поражения Дании

Но давайте честно. Это не "мы плохо начали". Это мы в целом слабые. И это надо признать, чтобы понимать, от чего отталкиваться. На прошлом турнире 20-летние ребята сражались в Дивизионе А. Мы там были новичками, и порой выглядели немного увереннее.

Сейчас – дивизион B, и даже здесь – такой болезненный разрыв. Датчане спокойно распределили минуты, дали поиграть всем. И хорошо, что у нас тоже все вышли. Это важно. Сейчас не то чтобы нужно, но если приходится – нужно всем прожить такие матчи, не опускать глаза и не делать вид, что ничего не произошло.

Мы забили 2 трехочковых за всю игру. Печально осознавать, что на этом нельзя строить игру. Мы реализовали 7 из 18 штрафных. Ну, ребята, мяч надо полюбить, он хороший. Но сейчас – не время считать ошибки. Сейчас – время собраться. Внутри. В голове. Антирекорд дня – 39. Да, неважно сколько, поверьте. Проиграли - и все. Что странного в спорте? Главное – не сделать это привычкой.

Ребята, на вас не должно быть давления. Эта игра – не показатель вашего потенциала. Она – зеркало текущего уровня. А уровень можно и нужно повышать. Скорее всего, Дания будет бороться за выход в Дивизион А. Мы – будем искать своих соперников в середине и нижней части таблицы. И вот там начнется наше настоящее. Там нужно будет включаться на максимум", – написал Базелевский в своем Facebook.

Напомним, сборная Украины разгромно проиграла Дании в первом матче на Евробаскете U-18. В следующем туре "сине-желтые" сыграют против команды Азербайджана. Игра состоится сегодня, 26 июля, начало – в 20:30 по киевскому времени.

Украина победила Нидерланды в контрольном матче – дальше ждет преквалификация ЧМ-2027 по баскетболу