Стало известно, с кем может сыграть Украина в плей-офф первой мировой группы Кубка Дэвиса.

Несмотря на победу над Доминиканской республикой, Украина опустилась в обновленном рейтинге мужских теннисных сборных. Сейчас "сине-желтые" занимают 41-ю позицию.

Украина оформила четвертую победу над Доминиканой в Кубке Дэвиса, доведя счет до разгрома

Впрочем, в следующем году сборная Украины будет сеяной в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса, сообщает ВТУ. В феврале наша команда сыграет против одной из 13 несеяных сборных.

В перечень потенциальных соперников Украины попали Египет, Люксембург, Монако, Литва, Марокко, Мексика, Новая Зеландия, Тунис, Ливан, Гонконг, Китай, Словения и Парагвай. К слову, жеребьевка плей-офф Первой мировой группы состоится 23 сентября.

