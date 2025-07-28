Французский теннисист Гаэль Монфис, который является мужем первой ракетки Украины Элины Свитолиной, дал объяснение, почему он коснулся задней линии корта, когда шел в раздевалку после поражения в первом круге турнира АТР 1000 в Торонто (Канада).

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"Нечего объяснять, потому что это был последний раз. Пройдет два года, прежде чем я снова смогу сыграть здесь (соревнования поочередно принимают Торонто и Монреаль. – прим.). Так что, я, скорее всего, не сыграю больше на этом турнире. Очевидно, что я буду уже слишком старым, когда здесь будут следующие соревнования. Так что, думаю, что это был последний раз, когда я играл здесь.

Не умаляя заслуг моего соперника, скажу, что это был плохой матч с моей стороны – не тот уровень, к которому я стремлюсь, не тот уровень, на котором я хочу играть. Мне нужно стараться работать упорно, почувствовать, как это победное чувство немного возвращается, и стараться не терять веры", – цитирует Монфиса "Большой теннис Украины".

38-летний Гаэль Монфис уступил Томасу Барриосу Веры из Чили, который является 142-й ракеткой мира, в трех сетах за 2 часа 48 минут – 4:6, 6:4, 6:7 (3:7)

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