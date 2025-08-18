Муж Свитолиной узнал имена своих соперников в миксте US Open-2025
Состоялась жеребьевка матчей в смешанном разряде американского мэйджора.
Открытый чемпионат США по теннису 2025 года стартует с матчей в смешанном разряде. Участие в миксте примет и муж Элины Свитолиной – Гаэль Монфис.
38-летний французский теннисист в паре с Наоми Осакой (Япония) сойдется в 1/8 финала US Open-2025 с тандемом Кэтти Макнелли (США) и Лоренцо Музетти (Италия).
Также определились и другие пары 1/8 финала:
Джессика Пегула (США) / Джек Дрейпер (Великобритания) – Эмма Радукану (Великобритания) / Карлос Алькарас (Испания)
Ольга Данилович (Сербия) / Новак Джокович (Сербия) – Мирра Андреева / Даниил Медведев
Ига Швентек (Польша) / Каспер Рууд (Норвегия) – Мэдисон Киз (США) / Фрэнсис Тиафо (США)
Катержина Синякова (Чехия) / Янник Синнер (Италия) – Белинда Бенчич (Швейцария) / Александр Зверев (Германия)
Тейлор Таунсенд (США) / Бен Шелтон (США) – Аманда Анисимова (США) / Хольгер Руне (Дания)
Винус Уильямс (США) / Райли Опелка (США) – Каролина Мухова (Чехия) / Андрей Рублев
Сара Эррани (Италия) / Андреа Вавасори (Италия) – Елена Рыбакина (Казахстан) / Тейлор Фриц (США)
Матчи пройдут в сокращенном формате с 19 по 20 августа.
