Открытый чемпионат США по теннису 2025 года стартует с матчей в смешанном разряде. Участие в миксте примет и муж Элины Свитолиной – Гаэль Монфис.

Украинские теннисистки узнали новые позиции в рейтинге WTA: Свитолина вне топ-10, прорыв Ястремской и Стародубцевой

38-летний французский теннисист в паре с Наоми Осакой (Япония) сойдется в 1/8 финала US Open-2025 с тандемом Кэтти Макнелли (США) и Лоренцо Музетти (Италия).

Также определились и другие пары 1/8 финала:

Джессика Пегула (США) / Джек Дрейпер (Великобритания) – Эмма Радукану (Великобритания) / Карлос Алькарас (Испания)

Ольга Данилович (Сербия) / Новак Джокович (Сербия) – Мирра Андреева / Даниил Медведев

Ига Швентек (Польша) / Каспер Рууд (Норвегия) – Мэдисон Киз (США) / Фрэнсис Тиафо (США)

Катержина Синякова (Чехия) / Янник Синнер (Италия) – Белинда Бенчич (Швейцария) / Александр Зверев (Германия)

Тейлор Таунсенд (США) / Бен Шелтон (США) – Аманда Анисимова (США) / Хольгер Руне (Дания)

Винус Уильямс (США) / Райли Опелка (США) – Каролина Мухова (Чехия) / Андрей Рублев

Сара Эррани (Италия) / Андреа Вавасори (Италия) – Елена Рыбакина (Казахстан) / Тейлор Фриц (США)

Матчи пройдут в сокращенном формате с 19 по 20 августа.

Синнер и Алькарас повторили исторический рекорд, присоединившись к элитной компании Надаля, Федерера и Джоковича