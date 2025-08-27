Гаэль Монфис и Роман Сафиуллин провели встречу первого раунда Открытого чемпионата США. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, мужчины, 1/64 финала

Роман Сафиуллин (АТР № 94) – Гаэль Монфис (Франция, АТР № 49) – 6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4

Матч проходил в крайне напряженной борьбе. Россиянин дважды выигрывал по сетам, Монфис смог перевести игру на пятую партию, но в ней уступил. Французский теннисист впервые с 2015 года не смог пройти первый круг US Open, тогда он проиграл украинцу Илье Марченко.

Матч длился 2 часа 42 минуты. За игру Сафиуллин совершил 8 подач навылет, допустил 3 двойных ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12 возможных. В активе француза 15 эйсов, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7. В следующем раунде нейтральный россиянин сыграет против канадца Феликса Оже-Альясима.

