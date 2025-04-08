Гаэль Монфис удачно начал свое выступление на престижном теннисном турнире в Монте-Карло.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 2:1 (4:6, 6:1, 6:1)

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Муж Элины Свитолиной в плотной борьбе проиграл первый сет младшему на 13 лет венгру. Впрочем, в дальнейшем француз оформил сверхуверенный камбэк – дважды по 6:1.

Следующим соперником Монфиса на грунте Монте-Карло станет "нейтральный" москвич Андрей Рублев. Их матч 1/16 финала запланирован на 9 апреля.

Oh my god, Gael pic.twitter.com/ORkL68yFzg — José Morgado (@josemorgado) April 7, 2025

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