Муж Свитолиной снялся с турнира ATP 500 за считанные часы до начала соревнований
Гаэль Монфис получил досадную травму ноги перед стартом турнира в Мюнхене.
Звездный французский теннисист Гаэль Монфис не сможет принять участие в турнире ATP 500, проходящем в Мюнхене, сообщает издание L'Equipe.
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За несколько часов до начала соревнований 38-летний теннисист неожиданно почувствовал боль в правой ноге и принял решение не рисковать здоровьем, а сосредоточиться на быстром восстановлении от травмы, чтобы принять участие в мадридском турнире ATP 1000, который стартует 21 апреля.
Добавим, что турнир ATP 500 в Мюнхене начался 14 апреля и продлится до 20 апреля. Муж Элины Свитолиной должен был стартовать с матча против канадца украинского происхождения Дениса Шаповалова.
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