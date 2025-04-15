Звездный французский теннисист Гаэль Монфис не сможет принять участие в турнире ATP 500, проходящем в Мюнхене, сообщает издание L'Equipe.

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За несколько часов до начала соревнований 38-летний теннисист неожиданно почувствовал боль в правой ноге и принял решение не рисковать здоровьем, а сосредоточиться на быстром восстановлении от травмы, чтобы принять участие в мадридском турнире ATP 1000, который стартует 21 апреля.

Добавим, что турнир ATP 500 в Мюнхене начался 14 апреля и продлится до 20 апреля. Муж Элины Свитолиной должен был стартовать с матча против канадца украинского происхождения Дениса Шаповалова.

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