АТР 500 Вашингтон. Хард, 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция, АТР №48) – У Ибин (Китай, АТР №243) – 0:2 (3:6, 1:6)

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Опытный француз в двух сетах уступил малоизвестному китайцу У Ибину. 1 час и 9 минут. Игра продолжалась 1 час и 9 минут. Это была первая очная встреча между Монфисом и Ибином.

Ранее француз вылетел из парного разряда соревнований в Вашингтоне, в первом круге Монфис вместе с Ником Киргиосом проиграли дуэту Уго Нис/Эдуар Роже-Васслен.

Добавим, что У Ибин начал выступления на турнире в Вашингтоне с квалификации. Во втором круге китаец встретится с представителем Австралии Алексеем Попыриным.

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