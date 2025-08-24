– Как вы чувствуете себя после того, как были вынуждены сняться с Мастерса в Цинциннати?

– Честно говоря, со мной все в порядке. Жизнь идет очень хорошо. У меня два дня болит шея и колено, поэтому играть в теннис немного тяжело. Просто тело изнашивается со временем и, к сожалению, это заметно. Я тренируюсь немного иначе.

– Так что ваши цели на этот турнир не слишком высокие, видимо.

– Я это говорю уже три года: для меня достаточно выиграть один матч. Я хотел бы выиграть первый круг. Так было в течение трех лет, с тех пор, как я вернулся после травмы. Я играю не так хорошо, не чувствую себя так хорошо, так что мои цели намного проще. Я просто пытаюсь выиграть как можно больше матчей. Выиграть один – это уже хорошо. Честно говоря, я не чувствую себя хорошо физически, с точки зрения тенниса – все не очень хорошо. Я чувствую себя хорошо психологически, но это не очень мне помогает.

– Ваш первый US Open был двадцать лет назад. Это большое достижение.

– Да. Это долгий период. Это было давно и это весело. Двадцать лет назад я уже выступал здесь. Это замечательная история, замечательные цифры. Это турнир, который я всегда любил за его энергию. US Open – это как второй дом для меня. Зрители всегда очень приветливы, есть замечательное ощущение единства. Я всегда с нетерпением ждал этого турнира на протяжении сезона. Для меня это не был сложный турнир. Физически это не было тяжело. Самое тяжелое, на самом деле, было дома, на Ролан Гаррос, – цитирует Монфиса Большой теннис Украины.

В первом раунде Открытого чемпионата США француз Гаэль Монфис, который является мужем первой ракетки Украины Элины Свитолиной, встретится с так называемым "нейтральным" россиянином Романом Сафиуллиным.

