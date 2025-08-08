Французский теннисист Гаэль Монфис (ATP № 46) не будет принимать участие в турнире серии АТР 1000 или Мастерс, который уже стартовал в Цинциннати (США).

Украинские теннисистки получат шанс на рекордные призовые US Open – в Нью-Йорке будут невероятные деньги

Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной имеет травму левого локтя, поэтому будет восстанавливаться.

Монфис на минувшей неделе проиграл на старте турнира АТР 1000 в Торонто 143-й ракетке мира Томасу Барриосу Вера. Это уже третье подряд поражение Гаэля, который в последний раз побеждал в первом круге Уимблдона-2025.

Монфис в Цинциннати должен был сыграть в первом раунде против американца Нишеша Бассавареди. Гаэля заменит "лаки лузер" Александар Вукич из Австралии.

Муж Свитолиной выступил с откровенным заявлением относительно будущего после поражения в Торонто: "Очевидно, я буду уже старым"