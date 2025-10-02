Муж Свитолиной опубликовал промо-ролик, посвященный его завершающему сезону в карьере (ВИДЕО)
Гаэль Монфис в сезоне 2026 года поставит точку в своих профессиональных выступлениях.
Французский теннисист Гаэль Монфис, муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной, недавно сообщил, что с теннисом он попрощается в следующем году на Мастерсе в Париже.
Свитолина эмоционально отреагировала на решение Монфиса о завершении карьеры
Монфис поделился промо-роликом, который посвящен его завершающему сезону в Туре.
В видео задействованы Элина Свитолина, а также три бывших французских теннисиста Ришар Гаске, Жо-Вильфрид Цонга и Жиль Симон. Друзей Монфис в своем прощальном письме назвал "тремя мушкетерами".
