Гаэль Монфис в сезоне 2026 года поставит точку в своих профессиональных выступлениях.

Французский теннисист Гаэль Монфис, муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной, недавно сообщил, что с теннисом он попрощается в следующем году на Мастерсе в Париже.

Свитолина эмоционально отреагировала на решение Монфиса о завершении карьеры

Монфис поделился промо-роликом, который посвящен его завершающему сезону в Туре.

В видео задействованы Элина Свитолина, а также три бывших французских теннисиста Ришар Гаске, Жо-Вильфрид Цонга и Жиль Симон. Друзей Монфис в своем прощальном письме назвал "тремя мушкетерами".

Монфис: Первой, кому я сказал, была моя жена Элина