Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР № 52) выступил с публичным обращением после того, как снялся с матча против представителя Казахстана Александра Шевченко (АТР № 96) на турнире ATP 250 в Чэнду (Китай) из-за травмы.

"Не лучший момент в моей карьере прямо сейчас, будем честны (много всего происходит, много вопросов... но, ладно).

Не лучшие чувства, не слишком много успеха, а сегодня еще и небольшая неудача с лодыжкой. Есть и более сложные периоды, с подъемами и спадами, и именно в этом спорт: обучение, движение вперед и сохранять голову высоко.

Но я хочу, чтобы вы знали: я хорошо себя чувствую как человек. Я чувствую большую удачу, что до сих пор могу заниматься этим спортом на самом высоком уровне, спортом, который я искренне люблю. Даже если сегодня лодыжка меня остановила, я чрезвычайно благодарен всем людям, которые помогают и так тяжело работают, чтобы я мог стараться показать свой максимум.

Спасибо всем, кто находит время, чтобы прислать мне положительные сообщения. Я их читаю, чувствую их и они много для меня значат. Спасибо за вашу поддержку", – написал в Instagram Монфис, который является мужем первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

