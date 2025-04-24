Французский теннисист Гаэль Монфис, муж украинской теннисистки Элины Свитолиной, после победы на Мастерсе пообщался с российскими журналистами.

Монфис пообщался с журналистами пропагандистского YouTube-канала “Больше” после победы над хорватом Борной Гойо в финале Мастерса.

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Так, Гаэль признался, что с нетерпением ожидает матч с "нейтральным" Андреем Рублевым, который имеет российский паспорт. Стоит добавить, что YouTube-канал "Больше" является российским пропагандистским ресурсом. В частности, в 2023 и 2024 годах канал широко освещал пропагандистский турнир "Трофеи Северной Пальмиры", который проходил в РФ, а главным спонсором соревнований была компания "Газпром".

Напомним, Монфис и Свитолина женаты с лета 2021 года. За свою карьеру француз выиграл 13 турниров ATP, а на последнем Мастерсе покорил рекорд, став самым возрастным победителем турнира.

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