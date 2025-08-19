Гаэль Монфис и Наоми Осака провели с Кэти Макнелли и Лоренцо Музетти встречу первого раунда US Open в смешанном разряде. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, микст, 1/8 финала

Наоми Осака (Япония) / Гаэль Монфис (Франция) – Кэти Макнелли (США) / Лоренцо Музетти (Италия) – 3:5, 2:4

Муж Свитолиной отказался от участия в топовом Мастерсе в Цинциннати – названа причина его решения

Француз Монфис, муж украинской теннисистки Элины Свитолиной, и японка Осака в первом сете могли сделать соперникам брейк в четвертом гейме, но потерпели неудачу, после чего сразу отдали свой гейм. Отыгрались они быстро, но седьмой гейм на своей подаче снова проиграли. Макнелли и Музетти, имея преимущество 4:3, быстро закрыли сет в свою пользу.

Во втором сете ситуация почти полностью повторилась. Опять при счете 2:2 Монфис и Осака потеряли свой гейм. Впрочем, этот раз им не удалось отыграться, хотя они могли (за 40:15 имели три брейк-пойнта, но их не реализовали) – Макнелли и Музетти сделали камбэк, выиграли сет и матч.

Стоит напомнить, что в этом году на US Open действует новый формат проведения матчей в миксте на предварительных стадиях (исключением станет финал). Каждая игра проходит до двух выигранных сетов, но не до шести выигранных геймов, а до четырех (тай-брейк при 3:3). При этом судьба каждого гейма определится по "ровно" на решающем очке, а в случае равенства по партиям запланирован матч-тай-брейк до 10 очков.

Муж Свитолиной выступил с откровенным заявлением относительно будущего после поражения в Торонто: "Очевидно, я буду уже старым"