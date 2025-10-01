"Я впервые взял ракетку в руки в два с половиной года, а профессионально начал играть в 18. Теперь, после празднования моего 39-го дня рождения всего месяц назад, я хотел бы поделиться тем, что следующий год будет моим последним в профессиональном теннисе.

Возможность превратить свою страсть в профессию – это привилегия, которую я ценил на протяжении каждого матча и момента своей 21-летней карьеры. Хотя эта игра значит для меня все, я чрезвычайно доволен своим решением завершить карьеру в конце теннисного сезона 2026 года.

Алькарас поссорился с судьей во время финального матча против Фрица: "Вы никогда не играли в теннис!"

Больше всего я чувствую благодарность. Я хотел бы выразить ее многим людям: моей жене Элине: моей любви, вдохновению и силе – и исключительной теннисистке. Моей дочери Скай за глубокую любовь, смысл и радость, которыми она наполнила мои дни.

Моему брату Дэрилу и моим сестрам Родди и Мейли за то, что они поддерживали меня в трудные времена и помогали мне радоваться в хорошие. Моим лучшим друзьям и близким, чьи лица на трибунах всегда добавляли мне смелости, когда это было наиболее важно.

Моему давнему агенту Николасу, чья поддержка и дружба помогла мне достичь самых высоких вершин и пережить самые низкие падения. Моим тренерам и членам команды, которые в течение многих лет верили в долговязого парня из Парижа и помогали развивать мой талант так, как я никогда не мог себе представить. Каждому человеку, который когда-либо болел или кричал "Аллез, Гаэль!" в реальной жизни или перед телевизором: ваша энергия и любовь для меня действительно все.

Французской федерации тенниса за их непоколебимую поддержку с первого дня. Жо-Вильфриду Цонге, Жилю Симону и Ришару Гаске, моим трем мушкетерам и лучшим друзьям на всю жизнь. И больше всего моим родителям: потому что все это было бы невозможно – даже немыслимо – без них. Папа, мама, посмотрите, как далеко мы зашли.

Хотя я был близок к победе, я никогда не выигрывал турнир Grand Slam на протяжении своей карьеры. Я не буду делать вид, что ожидаю сделать это в течение следующего года. "Ты мог бы, ты должен был бы..." Как могут засвидетельствовать те, кто меня знает, я никогда так не думал, и, честно говоря, я слишком стар, чтобы начинать делать это сейчас. Жизнь слишком коротка. Поверьте мне, когда я говорю, что я ни о чем не жалею.

Что я имею, так это ощущение, что мне повезло: безумно, нелепо повезло. Мне выпала возможность играть в золотой век тенниса вместе с некоторыми из величайших имен в истории нашего вида спорта: Федерером, Надалем, Джоковичем, Марреем. Даже поражение ощущается эпично, когда ты противостоишь легенде (хотя должен признать, что случайные победы также были достаточно эйфорическими).

Новое увлекательное поколение игроков уже здесь, и я надеюсь, что они будут наслаждаться временем на площадке так же, как и я на протяжении последних двух десятилетий. Рискуя прозвучать как отец (кем я и являюсь), скажу, что действительно время пролетает очень быстро", – написал Монфис в своем Instagram.

Алькарас одолел Фрица и выиграл супертурнир в Японии – американец доигрывал матч с травмой