В среду, 17 сентября, состоялся пятый день соревнований на ЧМ-2025 по легкой атлетике в женских прыжках с шестом. Участие в нем приняли 13 лучших прыгуний по итогам квалификации.

Украинки Марина Килипко и Яна Гладийчукне сумели преодолеть квалификацию. Фаворитками на золотую медаль были Кэти Мун, Сэнди Моррис и Анжелика Мозер, действующая чемпионка Европы. Мун взяла высоту 4,9 м, Моррис остановилась на отметке 4,85 м, а Шутей получила бронзу (4,8 м).

К слову, Кэти Мун в третий раз добывает золото ЧМ и становится первой, кому это удалось сделать подряд. А вот Сэнди Моррис установила другой рекорд. Она в четвертый раз добыла серебро, что является рекордом на мировом первенстве.

