Известного игрока засекли на поединке 1/8 финала парного разряда Уимблдона, в котором Людмила Киченок вместе с Эллен Перес уступили дуэту Тимеа Бабош/Луиза Стефани.

Последняя украинка вылетела из Уимблдона – Людмила Киченок в борьбе проиграла 1/8 финала парного разряда

Стоит отметить, что Михаил уже не впервые посещает матчи этого престижного теннисного турнира. В частности в прошлом году украинский футболист вживую просматривал финал Уимблдона между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем.

Напомним, что Михаил Мудрик сейчас отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста. Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии обвинила Мудрика в нарушении антидопинговых правил. Игроку грозит четырехлетняя дисквалификация.

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