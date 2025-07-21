– Обидно будет, если он уйдет из бокса.

– Это зависит от семьи. Непросто по несколько месяцев находиться без жены, детей. Да и он уже все сказал в боксе. Побил лучших, заработал денег, ему уже нечего кому-то что-то доказывать. Как по мне, то Усику можно и завершать. Уйти непобежденным – это также мастерство.

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– Чем тогда заниматься?

– Он найдет себе занятие. Усик активен по жизни, много помогает армии. Может попробовать себя в политике, у него получится. В любом случае он будет советоваться с семьей, а то, что он великий боксер, то у него уже никто не отберет, – сказал Завьялов в интервью Спорт 24.

Напомним, 19 июля Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. Кроме того, украинец во второй раз объединил все чемпионские титулы в супертяжелом весе, последний раз это удавалось Мухаммеду Али еще в 1978 году.

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