"Это давно было у меня в голове. Я начал задумываться после Roland Garros, после матча против Дрейпера, где я получил серьезное поражение в четырех сетах. Я задал себе вопрос: "Гаэль, как думаешь, сколько Roland Garros ты еще можешь играть на хорошем уровне?" Я чувствовал себя хорошо, но хотел почувствовать тот трепет возможности зацепиться за топ-5, продолжать выигрывать один-два больших матча. И ответ, который я себе дал, был таким, что таких возможностей осталось немного. Именно тогда это начало созревать все больше и больше.

Во время сезона на траве я сказал себе: если я хочу закончить так, как мечтаю, еще в состоянии демонстрировать хорошие выступления и получать удовольствие, то нельзя откладывать. Почему я назвал именно конец 2026-го? Потому что подумал, что остановиться именно сейчас было бы слишком жестко. Я все еще хочу играть, хорошо себя чувствую. Я хочу сыграть свой последний Roland Garros, еще один Australian Open, все мои мэйджоры. Когда я решил завершить, то уже было поздно, чтобы завершить сразу.

Первой, кому я сказал, была моя жена Элина. Я сказал ей где-то после Wimbledon. Я чувствовал, что должен это озвучить. Труднее всего было сказать отцу. Для него это 39 лет тенниса на 100% со мной. Он боец. Он видел меня на корте и в 50 лет. Он бывший спортсмен, мой фанат номер 1. Он спросил меня, действительно ли я уверен, но он понимает, что я хочу больше времени для семьи, – цитирует Монфиса Lequipe.

Напомним, что Гаэль Монфис сообщил, что намерен завершить карьеру в следующем году.

