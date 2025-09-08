Молодой велогонщик Ноа Сартис, которому было 16 лет, умер в разгар велогонки, в которой он участвовал.

CAS огласил вердикт украинской велогонщице – она подавала апелляцию на дисквалификацию

Во время велогонки среди кадетов, проходившей в Курсмоне (департамент Сарта), Сартис вырвался вперед незадолго до финиша, но в какой-то момент упал на землю. Спасатели оперативно принялись оказывать молодому человеку помощь, сразу же была вызвана скорая помощь. Впрочем, все меры по спасению жизни парня оказались тщетными – он умер, сообщает France Bleu.

Ноа Сартис был сыном известного в регионе бегуна-любителя Ивана Сартиса. Летом этого года Ноа участвовал в чемпионате Франции по легкой атлетике среди спортсменов до 17 лет, а также стал чемпионом департамента и региона в беге.

Крупная авария произошла на велогонке в южной Германии – пострадали около 70 участников