Юный велосипедист Иван Мелендес умер после падения во время гонки Vuelta Internacional Junior a la Ribera del Duero 23 августа, сообщает АВС. Инцидент произошел посреди второго этапа гонки, длина которой составляет 117 километров.

17-летний спортсмен попал в массовую аварию у въезда в Эль Амогабля. На место происшествия быстро выехали медики, однако из-за нехватки машин скорой помощи организаторы решили приостановить соревнования. Позже этап был полностью отменен и 154 спортсмена вместе отправились в следующий город.

Королевская федерация велоспорта Испании и местные власти выразили свои соболезнования из-за смерти молодого гонщика.

"Мы глубоко сожалеем по поводу его смерти и хотим выразить наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и близким", – говорится в сообщении федерации велоспорта.

