Юниорский US Open-2025, хард, пары, 1/16 финала

Никита Белозерцев (Украина) / Жига Шешко (Словения) – Николя Арсено (Канада) / Крус Хьюитт (Австралия) – 3:6, 4:6

Украинский теннисист вылетел из юниорского US Open-2025 – он попытается реабилитироваться за фиаско в парном разряде

Украинский теннисист Никита Белозерцев потерпел поражение на старте парного разряда юниорского US Open-2025, куда он заявился вместе с Жигой Шешко из Словении.

16-летний Белозерцев и 17-летний Шешко уступили в двух сетах канадцу Арсено и представителю Австралии Хьюитт. Кстати, 16-летний Круc Хьюитт является сыном легендарного австралийского теннисиста Ллейтона Хьюитта – экс-первой ракетки мира и двукратного чемпиона турниров серии Grand Slam.

Как известно, в первом круге одиночного разряда US Open-2025 Белозерцев проиграл американцу Джеку Кеннеди (6:3, 4:6, 3:6).

Напомним, Никита Белозерцев летом этого года на Уимблдоне не захотел общаться на украинском языке после разгромного поражения в парном разряде. Есть неофициальная информация, что молодой теннисист впоследствии может принять болгарское гражданство.

