Денг Маяр ушел из жизни в 22 года.

Американский баскетболист Денг Маяр, игрок команды университета Омахи, выступающей в лиге NCAA, утонул во время отдыха. Трагедия случилась на водохранилище Блэкридж в Герримане (Юта, США), сообщает L'equipe, ссылаясь на Associated Press.

Чемпион НБА, выигрывавший Еврокубок и дважды становившийся чемпионом Италии, объявил о завершении карьеры

Тело Маяра было найдено после нескольких часов поиска. Полиция сообщила, что Денг погиб где-то в 35 метрах от берега, уйдя под воду.

Денг Маяр перешел в команду Омаха Маверикс после двух сезонов в составе Файтинг Хокс. В предыдущей команде в сезоне-2024/25 он отыграл в стартовом составе 15 игр, набирая в среднем 6,3 очка и совершая четыре подбора.

We are heartbroken by the loss of former student-athlete Deng Mayar, who passed away on Saturday. He was 22.



We extend are deepest condolences to Deng's family, teammates, friends and classmates. They are all in our thoughts and prayers



RELEASE: https://t.co/BnFMzE2Zlc pic.twitter.com/pacKK6ThRH — North Dakota Men's Basketball (@UNDmbasketball) August 17, 2025

Жену экс-форварда НБА укусила акула – женщина была беременной