Молодой баскетболист трагически погиб в США – тело искали несколько часов
Денг Маяр ушел из жизни в 22 года.
Американский баскетболист Денг Маяр, игрок команды университета Омахи, выступающей в лиге NCAA, утонул во время отдыха. Трагедия случилась на водохранилище Блэкридж в Герримане (Юта, США), сообщает L'equipe, ссылаясь на Associated Press.
Тело Маяра было найдено после нескольких часов поиска. Полиция сообщила, что Денг погиб где-то в 35 метрах от берега, уйдя под воду.
Денг Маяр перешел в команду Омаха Маверикс после двух сезонов в составе Файтинг Хокс. В предыдущей команде в сезоне-2024/25 он отыграл в стартовом составе 15 игр, набирая в среднем 6,3 очка и совершая четыре подбора.
